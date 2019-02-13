Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:22 (обновлено 13.02.2019 14:42)

Туберкулез нашли у сотрудника "Павловской гимназии"

происшествия

12:22

Поделиться в социальных сетях:

Одного из сотрудников частной "Павловской гимназии" положили в больницу с туберкулезом. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

По словам заместителя директора по коммуникациям Людмилы Бурашовой, руководство заведения оповестило родителей учеников о случившемся. "Школа работает в штатном режиме. Письмо было для родителей. Не знаю, как оно попало в Сеть, очевидно, кто-то выложил", – отметила Бурашова.

Оповещение о ЧП разослали на электронную почту. Все кабинеты и классы продезинфицировали, а работников попросили пройти диагностику. Известно, что руководство не стало отменять и факультативные занятия, которые проходят в здании по вечерам.

Утром автобусы привезли учеников на уроки, однако пообщаться с ними журналистам не удалось. Это связано с системой безопасности заведения.

Гимназия находится в Истринском районе Подмосковья. Среди ее учеников дети Ани Лорак, Натальи Ионовой (Глюкозы) и Александра Реввы, который собирается выяснить подробности произошедшего.

"Сейчас буду узнавать, у меня есть там свои люди", – заявил шоумен телеканалу Москва 24.

Туберкулез относится к инфекционным заболеваниям бактериальной этиологии. Ежегодно от него умирают до трех миллионов человек. Бактерия проникает в тело через дыхательные пути и поражает ткани легких.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика