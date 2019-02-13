Туберкулез нашли у сотрудника "Павловской гимназии"

Одного из сотрудников частной "Павловской гимназии" положили в больницу с туберкулезом. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
По словам заместителя директора по коммуникациям Людмилы Бурашовой, руководство заведения оповестило родителей учеников о случившемся. "Школа работает в штатном режиме. Письмо было для родителей. Не знаю, как оно попало в Сеть, очевидно, кто-то выложил", – отметила Бурашова.
Оповещение о ЧП разослали на электронную почту. Все кабинеты и классы продезинфицировали, а работников попросили пройти диагностику. Известно, что руководство не стало отменять и факультативные занятия, которые проходят в здании по вечерам.
Утром автобусы привезли учеников на уроки, однако пообщаться с ними журналистам не удалось. Это связано с системой безопасности заведения.
Гимназия находится в Истринском районе Подмосковья. Среди ее учеников дети Ани Лорак, Натальи Ионовой (Глюкозы) и Александра Реввы, который собирается выяснить подробности произошедшего.
"Сейчас буду узнавать, у меня есть там свои люди", – заявил шоумен телеканалу Москва 24.
Туберкулез относится к инфекционным заболеваниям бактериальной этиологии. Ежегодно от него умирают до трех миллионов человек. Бактерия проникает в тело через дыхательные пути и поражает ткани легких.
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