Expressen: солдат королевской гвардии Швеции поскользнулся и вонзил штык себе в голову

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Солдат шведской королевской гвардии в ходе выполнения смены караула у Королевского дворца в Стокгольме упал и вонзил штык себе в голову, передает газета Expressen.

"Он поскользнулся, неудачно упал и приземлился так, что штык пронзил ему голову, за ухом", – рассказал представитель вооруженных сил Швеции Бьерн Линдау.

По информации газеты, гвардейца доставили в больницу, врачи после операции охарактеризовали его состояние как стабильное.

Между тем "Радио Швеция" сообщило, что после инцидента территория около дворца была посыпана песком. При этом солдаты в карауле временно не используют штыки.

"Когда очень скользко, можно изменить способ, как мы носим штык, как маршируем с ним. Но чтобы штык исчез как часть оружия – не предполагается", – объяснил начальник штаба королевской гвардии Рихард Бек-Фриис.

Ранее в Лондоне королевский гвардеец сбил ребенка и наступил ему на ногу во время марша. Группа туристов делала фото двух гвардейцев в церемониальных шапках из медвежьей шкуры во время их марша, а через несколько секунд маленький ребенок встал на пути одного из марширующих, хотя солдат сказал мальчику, что ему необходимо отойти с дороги.

Позже солдат все же задел ребенка и перешагнул через него, пройдя мимо туристов. После данного инцидента была проведена проверка, которая подтвердила, что упавший на землю ребенок не пострадал.