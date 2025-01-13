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02:27

Происшествия

Силы ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО и РЭБ уничтожили несколько беспилотников в пригороде Воронежа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Глава Воронежской области отметил, что согласно предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками три населенных пункта Борисовского района Белгородской области. По предварительным данным главы области Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. Беспилотники атаковали поселок Борисовка, села Березовка и Зозули.

До этого, в ночь на 11 января, несколько человек пострадали после того, как украинские беспилотники врезались в два многоквартирных дома в городе Котовск Тамбовской области.

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