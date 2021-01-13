Очевидцы сообщили о пожаре в ТЦ "Каширская Плаза"

Очевидцы сообщили телеканалу Москва 24
о пожаре в торговом центре "Каширская Плаза" на юге столицы.
На кадрах, которые прислали телезрители, был виден дым, клубящийся над зданием. Подробности уточняются.
Позже в пресс-службе ТРЦ опровергли информацию о возгорании. "Это пар от котельной", – говорится в сообщении.
Ранее пожар произошел на подземной автостоянке рядом с торговым центром "Авентура" в столичном районе Северное Чертаново. Там загорелся автомобиль, на месте происшествия наблюдалось плотное задымление.