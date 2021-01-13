С банковского вклада московской пенсионерки похитили более 2,6 млн рублей

Фото: depositphotos/LUNNO

Со вкладка 80-летней пенсионерки, открытого в одном из столичных банков, мошенники похитили более 2,6 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Женщина узнала о списании средств со счета 11 января, когда пришла в банк. Ей также сообщили, что деньги были списаны множественными платежами на Украине", – говорится в сообщении.

По словам пенсионерки, она никому не передавала свои банковские карты и мобильный телефон с приложением, а также ни с кем не вступала в договорные отношения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее московская пенсионерка передала 2,5 миллиона рублей человеку, который представился курьером банка. Она заявила, что с начала декабря она получала сообщения от якобы сотрудников банка. После этого к ней пришел человек, представившийся курьером.