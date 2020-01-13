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Общество

04:24

Литвинова пошла праздновать день рождения в ресторан после того, как ее сбила машина

происшествия общество

Актриса и режиссер Рената Литвинова отпраздновала день рождения в ресторане после того, как ее сбил автомобиль. Видео из ресторана с видом на Кремль появились у нее в Instagram и на странице телеведущей Ксении Собчак.

Сообщается, что Литвинова встретила праздник в кругу своих близких. По некоторой информации, торжество проходило в ресторане "Dr. Живаго".

Ранее стало известно, что Mercedes сбил Ренату Литвинову в центре Москвы. ДТП произошло на Тверской улице. Сообщалось, что актриса внезапно вышла на проезжую часть.

Поздние Литвинова рассказала о своем самочувствии в соцсетях. Актриса заявила, что в момент ДТП была абсолютно трезвая.

В ГИБДД Москвы начали проверку по факту происшествия на Тверском бульваре с участием Литвиновой.

Также в ТАСС сообщили, что в отношении водителя, допустившего наезд на актрису, был составлен административный протокол, согласно которому накладывается штраф в размете от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.

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