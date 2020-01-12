Mercedes сбил Ренату Литвинову в центре Москвы

Ренату Литвинову сбил автомобиль в день ее рождения в Москве

В центре Москвы Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сегодня на Тверской улице водитель "Мерседеса" сбил актрису Ренату Литвинову, которая неожиданно вышла на проезжую часть", – говорится в сообщении.

В настоящее время водитель иномарки находится на месте ДТП, актриса же его покинула. Отмечается, что ее здоровью угрозы нет.

"В состоянии шока уехала в больницу, опасности для жизни нет, переломов тоже", – рассказала представитель актрисы.

Причины произошедшего предстоит выяснить правоохранителям. По данному факту проводится проверка.

Ранее сына сатирика Михаила Жванецкого избили у ресторана в столице. Кроме того, у молодого человека отобрали личные вещи. Позднее он был доставлен в больницу с различными травмами.