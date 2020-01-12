ГИБДД Москвы проверяет данные о наезде иномарки на Ренату Литвинову в день ее рождения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ГИБДД Москвы начали проверку по факту наезда Mercedes на актрису Ренату Литвинову. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции в своем Twitter-аккаунте.

"Проводится проверка по сообщению водителя о ДТП на Тверском бульваре. Со слов водителя автомобиля Mercedes, в районе дома 27/6 она совершила наезд на женщину, которая после столкновения с места аварии ушла", – говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что иномарка сбила Ренату Литвинову в центре столицы. Отмечалось, что актриса внезапно вышла на проезжую часть, а позже с места происшествия ушла.

По словам представителя Литвиновой, опасности для жизни и переломов у актрисы нет. Также известно, что сегодня, 12 января, Рената Литвинова празднует день рождения.