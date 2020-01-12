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Общество

20:19

Ренате Литвиновой наложили швы после наезда на нее Mercedes

происшествия общество

Ренату Литвинову сбил автомобиль в день ее рождения в Москве

Актриса Рената Литвинова, которую сбил Mercedes в центре Москвы, рассказала, как себя чувствует. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Она подтвердила информацию о том, что на нее наехала иномарка. Также актриса заверила, что чувствует себя хорошо.

"Меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок", – сообщила Литвинова.

Актриса рассказала, что ее сбили в тот момент, когда она собиралась в салон после пробежки. Также она заявила, что была абсолютно трезвая, вопреки противной информации, распространяемой в ряде СМИ.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД Москвы начали проверку по факту ДТП на Тверском бульваре с участием Литвиновой.

Также в ТАСС сообщили, что в отношении водителя, допустившего наезд на актрису, был составлен административный протокол, согласно которому накладывается штраф в размете от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.

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