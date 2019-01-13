Число жертв взрыва в Париже выросло до четырех

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Количество людей, погибших от взрыва газа, который 12 января прогремел в парижской пекарне, увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает радиостанция France Info, ссылаясь на прокуратуру.

Тело четвертой погибшей спасатели извлекли из-под обломков. Ранее сообщалось о трех жертвах, в числе которых двое пожарных, а также о 50 пострадавших. Есть информация об одном пропавшем без вести.

По словам главы пожарной службы Парижа Эрика Мулена, на месте работают 30 пожарных. Они останутся там еще как минимум на двое суток.

Взрыв произошел в пекарне на улице Тревиз в Париже. После случившегося здание загорелось. Как отмечают спасатели, поврежденный дом может рухнуть в ближайшее время. Всех жителей строения эвакуировали.