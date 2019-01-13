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14:10

Названа причина смерти фигуриста Тена

происшествия суды

14:10

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Фигурист из Казахстана Денис Тен, погибший в июле минувшего года, умер из-за кровопотери после нанесенного колото-резаного ранения. Об этом судмедэксперт Азиз Ибрахимов заявил в ходе главного судебного разбирательства в Алма-Ате, передает Sputnik.

Именно Ибрахимов оформлял заключение о смерти фигуриста национальной сборной. По его словам, во время экспертизы у Тена были установлены две колото-резанные раны, малокровие внутренних органов и отек мозга. "Смерть была зафиксирована в 17:30", – уточнил специалист.

Пару дней назад один из обвиняемых по делу об убийстве спортсмена в суде извинился перед родными олимпийского призера.

Летом 2018 года фигурист поймал двух воров, скручивающих с его машины боковые зеркала, и вступил с ними в схватку. Спортсмена несколько раз ранили ножом. Тена успели доставить в больницу, но потеря крови была огромной, и врачи не сумели спасти ему жизнь.

происшествия суды

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