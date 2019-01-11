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11:35

Обвиняемый в убийстве фигуриста Тена попросил прощения у его родителей

суды

11:35

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Один из обвиняемых по делу об убийстве казахстанского фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена Арман Кудайбергенов попросил прощения у родных спортсмена в суде, передает РИА Новости.

"Прошу прощения у мамы Дениса, у граждан Казахстана. У меня даже мыслей не было, что мы можем нанести вред здоровью, убить кого-то. Планировали только украсть зеркала, чтобы получить деньги", – сказал он. Обвиняемый признал кражу и легкий вред здоровью, но не убийство, а также заявил, что раскаивается.

По словам Кудайбергенова, он не видел момента, когда Тена ранили ножом. Убегая с места преступления с Киясовым, он заметил, что тот выбросил нож.

Согласно версии обвинения, Кудайбергенов снял зеркала с автомашины Тена, его застиг вернувшийся спортсмен. Кудайбергенов попытался убежать, но Тен догнал его и между ними завязалась драка.

Киясов ранил Тена ножом в ногу, травмы оказались смертельными. Толыбаева находилась неподалеку, прокуратура полагает, что она должна была предупредить двух других членов группы о появлении владельца автомашины или других прохожих.

Киясов полностью отверг вину в инкриминируемых преступлениях. Не признала свою вину и Толыбаева.

25-летний бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб летом 2018 года в Алма-Ате. Спортсмена госпитализировали с травмами, которые он получил в результате конфликта, но врачи не смогли его спасти из-за большой потери крови. Тен был единственным спортсменом в истории Казахстана, который стал медалистом в одиночном фигурном катании.

На скамье подсудимых находятся три человека. Арману Кудайбергенову вменяют в вину совершение кражи, разбоя и убийства, Нуралы Киясову – разбой и убийство, Жанар Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении и краже по сговору.

суды

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