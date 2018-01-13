Сторонник КПРФ умер во время встречи кандидата в президенты РФ Грудинина

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Сторонник КПРФ скоропостижно скончался прямо во время встречи кандидата в президенты от коммунистической партии Павла Грудинина с доверенными лицами. Встреча состоялась 13 января в Центральном доме литераторов.

"Ему стало плохо. Скорая помощь приехала, но это была мгновенная смерть", − цитирует ТАСС заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова. "Давайте почтим его память минутой молчания", − обратился к собравшимся Зюганов.

По информации главы пресс-службы КПРФ Александра Ющенко, скончавшийся мужчина являлся "председателем Совета ветеранов, сторонником партии".

Ранее в ЦИК рассказали о пяти зарубежных счетах Грудинина и о 600 ценных бумагах за границей. При этом, как пояснил представитель Центризбиркома, политик уже избавился от этих финансовых активов и у комиссии не было оснований отказать ему в регистрации.

12 января ЦИК зарегистрировал Павла Грудинина кандидатом в президенты России от КПРФ.