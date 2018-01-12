Вторым зарегистрированным ЦИК кандидатом в президенты стал Павел Грудинин

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ зарегистрировала кандидатом на должность президента России директора Совхоза им. Ленина Павла Грудинина, которого ранее выдвинула на выборы КПРФ.
"Зарегистрировать кандидата на должны президента Российской Федерации Павла Николаевича Грудинина, 1960 года рождения, выдвинутого политической партией "Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" 12 января 2018 года. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца", – говорится в документе, передает Агентство "Москва".
Первым зарегистрированным кандидатом на должность президента России стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Ранее сообщалось, что ЦИК России получила 64 уведомления по выдвижению кандидатов в президенты – от 21 партии и 43 самовыдвиженцев. Срок подачи документов для выдвижения кандидатами от партий истекает 12 января.
ЦИК также обнародовала первые данные о собранных и потраченных средствах пяти кандидатов в президенты.
Кампания по выборам президента РФ официально стартовала 18 декабря, а само голосование назначено на 18 марта 2018 года.
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