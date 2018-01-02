ЦИК получила 64 уведомления по выдвижению кандидатов в президенты

Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
ЦИК России получила 64 уведомления по выдвижению кандидатов в президенты. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"С 18 декабря по сей момент в ЦИК поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в президенты, от 64 субъектов выдвижения – от 21 партии и 43 самовыдвиженцев", – сказала она, передает ТАСС.
Срок подачи документов для выдвижения кандидатами от партий истекает 12 января, самовыдвиженцев – 7 января.
Ранее Центральная избирательная комиссия обнародовала первые данные о собранных и потраченных средствах пяти кандидатов в президенты. Материалы основаны на данных Сбербанка, где каждый из кандидатов должен открыть свой избирательный счет.
Кампания по выборам президента РФ официально стартовала 18 декабря, а само голосование назначено на 18 марта 2018 года.
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