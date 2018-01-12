В ЦИК рассказали о зарубежных счетах Грудинина

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Бизнесмен Павел Грудинин, выдвинутый на выборы президента России от КПРФ, при подаче документов в ЦИК не сообщил о пяти зарубежных счетах и о 600 ценных бумагах за границей. Однако затем он избавился от зарубежных финансовых активов, рассказал член ЦИК Евгений Шевченко.
По словам Шевченко, 28 декабря 2017 года, подавая документы для выдвижения кандидатом в президенты РФ, Грудинин представил в избирательную комиссию информацию об имуществе и доходах за последние шесть лет, включая счета и ценные бумаги. "Этот документ представляется по состоянию на 1 декабря – месяца, в который было принято и опубликовано решение о назначении выборов президента", – цитирует Шевченко ТАСС. После этого Грудинину разрешили открыть специальный избирательный счет.
9 января представители Грудинина подали в ЦИК документы для его регистрации кандидатом в президенты. В их числе были уточненные данные о доходах и имуществе. "В данном уточнении были указаны пять счетов в иностранных банках и сведения о ценных бумагах общим количеством 600 штук", – отметил член Центризбиркома.
Одновременно, добавил Шевченко, было представлено уведомление о том, что в настоящее время Грудинин не хранит деньги за рубежом и "не пользуется иностранными финансовыми инструментами".
Таким образом, пояснил Шевченко, у ЦИК нет оснований отказать Грудинину в регистрации.
На заседании 12 января ЦИК зарегистрировал Павла Грудинина кандидатом в президенты России от КПРФ. В результате директор "Совхоза имени Ленина" стал вторым зарегистрированным кандидатом. Ранее ЦИК зарегистрировала лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Также сообщалось, что срок подачи документов для выдвижения кандидатами от партий истекает 12 января.
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