В ЦИК рассказали о зарубежных счетах Грудинина

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Бизнесмен Павел Грудинин, выдвинутый на выборы президента России от КПРФ, при подаче документов в ЦИК не сообщил о пяти зарубежных счетах и о 600 ценных бумагах за границей. Однако затем он избавился от зарубежных финансовых активов, рассказал член ЦИК Евгений Шевченко.

По словам Шевченко, 28 декабря 2017 года, подавая документы для выдвижения кандидатом в президенты РФ, Грудинин представил в избирательную комиссию информацию об имуществе и доходах за последние шесть лет, включая счета и ценные бумаги. "Этот документ представляется по состоянию на 1 декабря – месяца, в который было принято и опубликовано решение о назначении выборов президента", – цитирует Шевченко ТАСС. После этого Грудинину разрешили открыть специальный избирательный счет.

9 января представители Грудинина подали в ЦИК документы для его регистрации кандидатом в президенты. В их числе были уточненные данные о доходах и имуществе. "В данном уточнении были указаны пять счетов в иностранных банках и сведения о ценных бумагах общим количеством 600 штук", – отметил член Центризбиркома.

Одновременно, добавил Шевченко, было представлено уведомление о том, что в настоящее время Грудинин не хранит деньги за рубежом и "не пользуется иностранными финансовыми инструментами".

Таким образом, пояснил Шевченко, у ЦИК нет оснований отказать Грудинину в регистрации.

На заседании 12 января ЦИК зарегистрировал Павла Грудинина кандидатом в президенты России от КПРФ. В результате директор "Совхоза имени Ленина" стал вторым зарегистрированным кандидатом. Ранее ЦИК зарегистрировала лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Также сообщалось, что срок подачи документов для выдвижения кандидатами от партий истекает 12 января.