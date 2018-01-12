ЦИК России получила 70 заявок от желающих баллотироваться на пост президента

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) получила уведомления о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов на пост президента РФ от 70 субъектов выдвижения. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"С 18 декабря по данным на 12 января в ЦИК РФ поступили уведомления о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов на должность президента РФ от 70 субъектов выдвижения: от 24 партий и 46 граждан, заявивших о своем самовыдвижении", – сказала она, передает РИА Новости.
Так же, по ее словам, из 46 заявленных потенциальных самовыдвиженцев в ЦИК поступили документы от 15 кандидатов. Два самовыдвиженца открыли свои избирательные счета.
Срок подачи документов для выдвижения кандидатами от партий истекает 12 января.
Ранее сообщалось, что вторым зарегистрированным ЦИК кандидатом в президенты стал Павел Грудинин. Первым зарегистрированным кандидатом на должность президента России стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
В конце декабря ЦИК обнародовала первые данные о собранных и потраченных средствах пяти кандидатов в президенты. Материалы основаны на данных Сбербанка, где каждый из кандидатов должен открыть свой избирательный счет.
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