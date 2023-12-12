Пожар на площади 2,8 тыс "квадратов" произошел на складе в Подмосковье

Фото: ТАСС/МЧС России

Пожар в подмосковной Ивантеевке охватил 2 800 квадратных метров помещений склада. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба МЧС России.

По сообщению ведомства, более 60 пожарных и 24 единицы специальной техники ликвидируют крупный пожар в Пушкинском городском округе. Уточняется, что над складом уже обрушилась кровля.

Уточняется, что склад на территории фабрики имени Лукина расположен по адресу улица Заречная, дом 1.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в нежилом здании в подмосковном селе Беседы. Огонь охватил кровлю и мансарду здания. Площадь возгорания составляла 400 квадратных метров, к тушению привлекли 56 специалистов и 15 единиц техники.

Столичные пожарные спасли 13 человек на Хорошевском шоссе