ПВО уничтожила украинскую ракету "Точка-У" над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВСУ выпустили тактическую ракету "Точка-У" по объектам на территории России, она была сбита над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"Сегодня в 05:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением тактической ракеты "Точка-У", – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью дежурными средствами ПВО.

В свою очередь, глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил, что воздушная цель была сбита над селом Бессоновка. По словам губернатора, согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и перехватили беспилотник. По словам губернатора региона, при атаке БПЛА нет разрушений и пострадавших.

Собянин сообщил о сбитом в районе Подольска БПЛА