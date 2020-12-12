Момент взрыва у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попал на видео

Фото: скриншот видео телеграм-канала Baza

Появилось видео с камер наблюдения, где виден момент взрыва у здания Федеральной службы безопасности в Карачаево-Черкесии. Два взрыва в поселке Учкекен раздались у здания ведомства в пятницу, 11 декабря.

Сначала взрывное устройство небольшой мощности сработало около 7 утра. Потом около 12:00 возле группы полицейских, которые работали на месте происшествия, произошел еще один взрыв.

Злоумышленник хотел попасть на территорию, где правоохранительные органы проводили оперативно-разыскные мероприятия. В момент задержания мужчина покончил с собой.

В результате происшествия легкие ранения получили шесть сотрудников сил правопорядка. Среди гражданских при взрыве никто не пострадал.

Известно, что СК возбудил уголовное дело после взрыва в Карачаево-Черкесии.

