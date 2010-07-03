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Происшествия

12:35

Шесть человек пострадали при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов"

происшествия пожар

Фото: телеграм-канал Mash

Шесть человек пострадали при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Пострадали шесть человек, один в тяжелом состоянии", – сказал собеседник агентства.

Между тем глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что никто из гражданских специалистов не пострадал при пожаре на крейсере.

"Продолжается борьба за живучесть корабля. Пострадавших из числа гражданских работников 35-го судоремонтного завода нет", – сказал Рахманов агентству.

По последним данным, площадь возгорания достигла 600 квадратных метров. Согласно данным одного из источников, пожару присвоен второй ранг сложности.

Руководитель пресс-службы Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев ранее сообщил, что в результате проведения огневых работ в первом энергоблоке произошло возгорание в трюме.

Отмечается, что на этом заводе реализуется контракт министерства обороны на ремонт корабля, являющегося единственным в числе ВМФ России авианосцем.

Гладышев добавил, что в настоящее время ликвидировать огонь пока не удалось. На месте работают сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что крейсер "Адмирал Кузнецов" охватил огонь. Инцидент произошел в Мурманской области.

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