Шесть банкиров пойдут под суд за махинации на сумму более 170 миллионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве суд рассмотрит дело шести фигурантов, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимира Васенина.

Следствие установило, что банкиры обналичили свыше 170 миллионов рублей.

"Используя ряд подконтрольных им организаций, обладающих признаками фиктивности, совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц, обналичиванию, инкассации денежных средств, а также кассовому обслуживанию физических и юридических лиц", – отмечается в сообщении.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Также дело открыли по факту незаконного образования юридического лица. В настоящий момент все задержанные находятся под подпиской о невыезде.

Кроме того, дело уже направлено в Тимирязевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Ранее россиянин был арестован в США по обвинению в финансовых махинациях. Подобные обвинения были выдвинуты против еще одного россиянина, двоих итальянцев и американца.