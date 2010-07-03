Мужчину осудили за телефонное мошенничество в Подмосковье

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Домодедовский городской суд Московской области приговорил телефонного мошенника к двум годам колонии общего режима.

Как рассказали Агентству "Москва" в Генпрокуратуре, сообщник осужденного позвонил женщине и сообщил о якобы совершенном ее сыном преступлении.

Потерпевшей предложили за 260 тысяч рублей решить вопрос с освобождением сына от ответственности. Однако женщина связалась с сыном, а затем обратилась в полицию.

В результате мошенник был задержан при попытке получения денежных средств. Уголовное дело в отношении сообщника выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что дело о хищении десяти миллионов рублей по телефону рассмотрит Зюзинский районный суд Москвы.

Злоумышленники звонили на номера преимущественно пожилых людей и сообщали о якобы полагающейся компенсации при условии оплаты государственной пошлины.