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Происшествия

12 декабря, 13:38

Два трупа мужчин обнаружены в туалете на севере Москвы

происшествия

Фото: depositphotos/06photo

Столичные следователи начали проверку после того, как в туалете паркинга одного из жилых домов на Базовской улице были найдены тела двух мужчин. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника столичного главка СК Юлию Иванову.

Трупы обнаружили утром 12 декабря. На них не было признаков насильственной смерти.

Сейчас криминалисты работают на месте ЧП. Они проводят комплекс мероприятий, который позволит установить обстоятельства и причины случившегося. Вскоре будут назначены судебно-медицинские экспертизы.

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