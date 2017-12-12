Подозреваемый во взрыве в Нью-Йорке готовился к теракту около года

12 декабря, 20:23
Фото: AP/Andres Kudacki/FR170905 AP
Подозреваемый во взрыве на Манхэттене Акайед Улла изучал пропаганду запрещенной в РФ террористической группировки ИГ и планировал атаку в течение года, говорится в обвинительном заключении.
Радикализация подозреваемого началась примерно в 2014 году. Он смотрел в сети информацию в поддержку ИГ, в том числе видеоинструктаж. Улла стал изучать сборку самодельных взрывных устройств около года назад, передает РИА Новости.
11 декабря утром он также опубликовал в Facebook запись о том, что президент США Дональд Трамп не смог обеспечить безопасность в своей стране. Кроме того, Улла разместил сообщение, в котором хотел заявить, что совершил теракт во имя ИГ.
Федеральные обвинения предъявили в дополнение к обвинениям в местном суде. Они включают пять пунктов, среди них предоставление материальной поддержки террористической организации, использование оружия массового поражения и устройство взрыва в публичном месте.
11 декабря преступник привел в действие взрывное устройство, которое пытался пронести в метро. Это произошло в подземном переходе на 42-й улице недалеко от автобусного терминала и станции метро на площади Таймс-сквер. При взрыве пострадали четыре человека, в том числе сам злоумышленник. Россиян среди пострадавших нет.
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