Посольство РФ прокомментировало взрыв в Нью-Йорке

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По мнению представителей посольства РФ в Вашингтоне, Россия и США могут защитить своих граждан от терроризма путем координации действий. Так в дипмиссии прокомментировали взрыв в Нью-Йорке.

"Методы международного терроризма одинаковы по всему миру. России они хорошо известны. Наша страна неоднократно становилась объектом таких атак. Только объединенными и скоординированными действиями, в том числе через возобновление антитеррористических усилий спецслужб, можно обеспечить надежную безопасность гражданам наших стран", – цитирует РИА Новости заявление пресс-секретаря посольства РФ Николая Лахонина.

Дипмиссия не располагает информацией о пострадавших при взрыве в Нью-Йорке граждан России. Однако представитель посольства призвал россиян, которые сейчас находятся в США, избегать массовых скоплений людей и всегда сохранять бдительность.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке прогремел взрыв. Все произошло в районе крупнейшего американского автовокзала в центре Манхэттена. Злоумышленник привел в действие самодельное устройство, которое было изготовлено из куска трубы. В результате происшествия легкие ранения получили четыре человека. Чуть позже мэр города заявил, что взрыв был попыткой теракта.