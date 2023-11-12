Самолет ВВС США потерпел крушение в водах Средиземного моря 10 ноября

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Самолет ВВС США потерпел крушение в водах Средиземного моря во время тренировочного полета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление европейского командования США (USEUCOM).

Сообщается, что американский военный самолет, проводивший учения в восточной части Средиземного моря, потерпел аварию и упал 10 ноября. Причины происшествия устанавливаются.

Как подчеркнули в европейском командовании США, инцидент не связан с какими-либо враждебными действиями.

При этом командование не раскрыло информацию о членах экипажа. О погибших и пострадавших также не сообщается.

Ранее самолет Ан-2 авиакомпании "Стриж авиа" пропал на Чукотке. На его борту находятся два члена экипажа и один пассажир. Он вылетел по маршруту Певек – АС Полярный – Певек и не вышел на связь по времени посадки. Вскоре членов экипажа самолета Ан-2, который совершил жесткую посадку на Чукотке, доставили в больницу Анадыря.