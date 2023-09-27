27 сентября, 18:05Происшествия
В Сети появились кадры крушения грузового самолета в малийском городе Гао
На видео заметно, как сперва борт сел на взлетно-посадочной полосе с перелетом, а после на высокой скорости взлетел и снова набрал высоту. Спустя некоторое время воздушное судно упало и загорелось.
Ранее легкомоторный самолет марки "Бекас" рухнул вблизи деревни Князь Умет в Пензенской области. Как пишут местные СМИ со ссылкой на силовые структуры, воздушное судно зацепилось за провода, получило разряд в 10 тысяч вольт и упало на землю.
Самолет потерпел крушение при посадке в Мали
Читайте также
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!