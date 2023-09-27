В Сети появились кадры крушения грузового самолета в малийском городе Гао

Видео: телеграм-канал AviaNews

В Сети появилось видео, на котором зафиксирован момент крушения грузового самолета Ил-76ТД в аэропорту малийского города Гао.

На видео заметно, как сперва борт сел на взлетно-посадочной полосе с перелетом, а после на высокой скорости взлетел и снова набрал высоту. Спустя некоторое время воздушное судно упало и загорелось.

Ранее легкомоторный самолет марки "Бекас" рухнул вблизи деревни Князь Умет в Пензенской области. Как пишут местные СМИ со ссылкой на силовые структуры, воздушное судно зацепилось за провода, получило разряд в 10 тысяч вольт и упало на землю.

Самолет потерпел крушение при посадке в Мали