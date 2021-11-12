На химпредприятии в Кировской области произошла утечка фтористого водорода

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Утечка фтористого водорода произошла на химическом предприятии в Кировской области, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло на предприятии АО "ГалоПолимер" в Кирово-Чепецке. Из ближайшей школы эвакуировали порядка 400 человек.

По предварительным данным, общий объем утечки фтористого водорода составил 1,5 тонны. В результате происшествия никто не пострадал.

Службы взяли пробы воздуха. Отмечается, что опасности для населения нет.

Ранее прокуратура отреагировала на инцидент с позеленением нескольких рек Перми. Информация о том, что вода в реках города окрасилась в зеленый цвет, появились в Сети в октябре.

Прокуратура установила, что произошла утечка теплоносителя с маркерным веществом, который был запущен в рамках выявления дефектов на сетях теплоснабжения. Выбросы в воду не оказали негативного воздействия на реки, однако сама по себе операция проводилась без разрешений на предоставление водоемов в пользование.