Засыпанное кофе тело мужчины нашли в Крыму

12:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин
В частном доме в Бахчисарайском районе Крыма обнаружено тело мужчины с многочисленными ранениями. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по региону.
Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").
"11 ноября текущего года в частном домовладении одного из сел Бахчисарайского района было обнаружено тело 60-летнего хозяина дома с многочисленными колото-резаными ранениями в области шеи, груди, живота", – рассказала старший помощник руководителя ведомства Ольга Постнова.
На месте преступления организованы следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств убийства и поиск злоумышленника.
По сообщениям СМИ, неизвестный засыпал тело убитого кофе. Причины таких действий злоумышленника устанавливаются.
Ранее стало известно, что полиция британского графства Чешир обвиняет медсестру Люси Летби в убийстве 8 новорожденных и покушении на жизнь 10 младенцев.
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