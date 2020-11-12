Засыпанное кофе тело мужчины нашли в Крыму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

В частном доме в Бахчисарайском районе Крыма обнаружено тело мужчины с многочисленными ранениями. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по региону.

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

"11 ноября текущего года в частном домовладении одного из сел Бахчисарайского района было обнаружено тело 60-летнего хозяина дома с многочисленными колото-резаными ранениями в области шеи, груди, живота", – рассказала старший помощник руководителя ведомства Ольга Постнова.

На месте преступления организованы следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств убийства и поиск злоумышленника.

По сообщениям СМИ, неизвестный засыпал тело убитого кофе. Причины таких действий злоумышленника устанавливаются.

Ранее стало известно, что полиция британского графства Чешир обвиняет медсестру Люси Летби в убийстве 8 новорожденных и покушении на жизнь 10 младенцев.

