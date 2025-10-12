Около 17 человек задержаны в Испании на митинге ультраправых

Фото: 123RF/joseh51

По меньшей мере 17 человек задержаны в Испании в результате столкновений между участниками митинга ультраправой политической партии "Испанская фаланга" и их противниками, передает EFE со ссылкой на департамент безопасности баскского правительства.

Кроме того, около 20 сотрудников полиции получили легкие травмы.

Отмечается, что инцидент начался днем 12 октября во время митинга, который проходил под лозунгом "Единство Испании не обсуждается и не подлежит голосованию" и был приурочен к Национальному дню Испании.

На место прибыли полицейские, которые применили спецсредства для разгона. Врачи оказали помощь пострадавшим на месте.

Ранее в Тбилиси прошли протесты на фоне выборов в местные органы власти. В ходе одного из митингов митингующие проникли на территорию резиденции президента страны Михаила Кавелашвили. Для пресечения незаконных действий, сотрудники полиции применили перцовый спрей в отношении протестующих.

В ходе митинга 30 сотрудников полиции получили легкие травмы, один – средней тяжести, а еще один получил тяжелые ранения.

