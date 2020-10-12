СК начал проверку после падения шкафа на ребенка на юге Москвы

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Шкаф опрокинулся на ребенка на юге Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по городу Юлию Иванову.

Сотрудники следственного комитета проверят обстоятельства, при которых ребенок получил травму.

"По предварительным данным, 11 октября 2020 года ребенок, находясь в комнате, самостоятельно потянул на себя дверь шкафа, что привело к его опрокидыванию", – поделились в ведомстве.

После произошедшего семья немедленно обратилась в больницу. Сейчас врачи оказывают ребенку необходимую медицинскую помощь.

СК проводит доследственную проверку, выясняются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Следственный комитет начал проверку после смерти посетителя в бассейне спорткомплекса в Чехове.