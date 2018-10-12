Сеть кофеен не станет судиться с Кокориным и Мамаевым из-за драки

Фото: скриншот видео МВД

Сеть кофеен "Кофемания" не будет судиться с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым после происшествия в кафе на Большой Никитской улице. Об этом сообщила пресс-служба компании в разговоре с Агентством "Москва".

"Почему вы решили, что нам нанесен какой-либо ущерб? У нас нет претензий к Кокорину и Мамаеву", – заявили в компании.

"Кофемания" добавила, что стул, который Кокорин использовал при драке в кафе, не поврежден, но конфискован полицией.

Накануне, 11 октября, Кокорин и Мамаев отправились в следственный изолятор "Бутырка". Тверской районный суд Москвы заключил их под стражу до 8 декабря. Арестован также соучастник потасовок, брат Александра Кокорина Кирилл.

По версии следствия, 8 октября футболисты стали участниками двух драк в центре Москвы. Они избили водителя известной телеведущей и главу одного из департаментов Минпромторга. Против спортсменов возбудили уголовные дела по статьям "Побои" и "Хулиганство".

В ФК "Краснодар", где играет Мамаев, заявили, что отстраняют его от тренировок и пообещали взыскать с него максимальный штраф. "Зенит" возмутился поведением Кокорина и пообещал, что спортсмен будет наказан.

Министр спорта Павел Колобков заявил, что после следствия будут приняты меры к футболистам. Российский футбольный союз рассматривает вариант пожизненного отстранения обоих от футбола.

Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в следственный изолятор на 2 месяца

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!