ВСУ ударили по микроавтобусу в Брянской области

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Украинские военнослужащие атаковали микроавтобус в Брянской области, в результате чего ранения получили водитель, четверо пассажиров и два бойца бригады "Барс-Брянск". Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел на трассе Погар – Гремяч в Погарском районе. Глава региона уточнил, что транспортное средство осуществляло перевозку сотрудников предприятия.

Богомаз заявил, что всех пострадавших госпитализировали. Им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью БПЛА два школьных автобуса и территорию образовательного учреждения в Васильевке Запорожской области.

В результате инцидента никто не пострадал, так как в момент атаки на территории школы не было детей и сотрудников учебного заведения. Однако после случившегося школа была переведена на дистанционное обучение.

