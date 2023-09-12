Число случаев отравления едой из доставки в Санкт-Петербурге выросло до 274

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Количество случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) после отравления продукцией, производимой компанией "Грин Бокс" и приобретенной в сервисе доставки "Самокат" в Санкт-Петербурге, выросло до 274. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

"На 12 сентября в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" зарегистрировано 274 случая ОКИ, в том числе у 3 детей", – указано в телеграм-канале ведомства.

В данный момент в стационарах города находится 137 пострадавших, в том числе три ребенка, у 58 человек врачи обнаружили сальмонеллу, резюмировали в Роспотребнадзоре.

Ранее ведомство сообщало о 248 случаях отравления продукцией "Грин Бокс".

О массовом отравлении граждан едой от компании "Грин Бокс" стало известно 8 сентября. Сервис доставки еды "Самокат", через который пострадавшие заказывали еду, приостановил сотрудничество с поставщиком до завершения проверок.

Отмечалось, что надзорная служба выявила грубые нарушения санитарных норм в производственных помещениях компании "Грин Бокс".

Позже Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении компании АО "Грин Бокс" по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".



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