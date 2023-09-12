Энергодар подвергся массовой атаке БПЛА 11 сентября

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Киевский режим нанес удар беспилотными летательными аппаратами по Энергодару в понедельник, 11 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева.

"В районе 18:00 было зафиксировано шесть прилетов. Два беспилотника удалось ликвидировать на подлете, четыре нанесли удары", – отметил он.

По словам Лихачева, удары были нанесены по городскому парку, Дому культуры "Современник" и офису "Единой России".

"Это, видимо, такой ответ за проактивное голосование города Энергодара", – сказал гендиректор "Росатома".

Он добавил, что во время голосования "Единая Россия" набрала в городе 86%.

Ранее украинская сторона предприняла попытку атаковать беспилотником хранилище отработавшего ядерного топлива на Запорожской АЭС. Также поступила информация, что ударный дрон ВСУ был перехвачен и посажен в городе Энергодаре. Выяснилось, что беспилотник летел в сторону ЗАЭС.

До этого сотрудники МАГАТЭ зафиксировали на периферии периметра ЗАЭС противопехотные мины направленного действия. В агентстве подчеркивали, что они не угрожают безопасности станции.

В частности, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что атака украинских дронов на Энергодар была бессмысленной и циничной, а также стала очередным доказательством преступлений Киева против мирного населения.

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