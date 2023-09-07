Балицкий назвал бессмысленной и циничной атаку украинских дронов на Энергодар

Фото: телеграм-канал Baza

Атака украинских дронов на Энергодар была бессмысленной и циничной, а также стала очередным доказательством преступлений Киева против мирного населения. Об этом врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий написал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что украинские дроны атаковали город утром в четверг, 7 сентября. Несколько дронов попали в верхние этажи 14-этажного многоквартирного дома. В результате инцидента повреждено остекление здания, частичные очаги возгораний локализованы.

"К счастью, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы", – заключил Балицкий.

Ранее обломки сбитого российской системой ПВО беспилотника повредили витражное остекление в зале ожидания железнодорожного вокзала Брянск-Орловский. По предварительным данным, никто не пострадал. Правоохранители оперативно эвакуировали пассажиров.

Позднее вокзал вернулся к обычному режиму работы. Инцидент не отразился на графике движения поездов.

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