Прокуратура начала проверку после крушения легкомоторного самолета в Щелкове

19:01
Фото: телеграм-канала Москва 24
После жесткой посадки легкомоторного самолета в городском округе Щелково организована прокурорская проверка, сообщила старший помощник Московского межрегионального транспортного прокурора Екатерина Короткова.
Она уточнила, что самолет сел на воду примерно в 17 часов. По предварительной информации, разрешение на полет в этом районе не выдавалось.
"Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручили провести проверку. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования", – рассказала она.
По данным пресс-служба МЧС России, в данном происшествии погибли два человека.
"На боту находились пилот и пассажир. Обнаружены погибшими", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что в городском округе Щелково совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Для поисково-спасательных работ были привлечены 36 человек и 11 единиц техники. На место направилась Государственная инспекция по маломерным судам, водолазный отряд.
Два человека погибли при жесткой посадке самолета в Щелково
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