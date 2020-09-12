Территорию Центра Хруничева оцепили после находки снаряда времен ВОВ

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В Центре имени Хруничева в Москве обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба "Роскосмоса". Территория компании оцеплена.

Снаряд 76-мм времен ВОВ "нашли при проведении плановых ремонтно-восстановительных работ. На место происшествия уже прибыли экстренные службы. В ближайшее время ожидается прибытие взрывотехников Центра "Лидер" МЧС России".

В начале августа предмет, похожий на снаряд времен ВОВ, обнаружили при прокладке канализации на северо-западе столицы. Инцидент произошел возле дома № 6 на улице Мнёвники.