Пять человек пострадали в аварии в Алтуфьеве

Пять человек пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы

Пять человек пострадали в аварии в районе Алтуфьево, сообщает телеканал Москва 24. Среди пострадавших двое детей.

На улице Плещеева напротив дома номер 30 столкнулись два автомобиля. Сейчас там работают экстренные службы. Всех пострадавших госпитализировали.

Накануне автомобиль насмерть сбил женщину, стоявшую рядом со своей машиной на МКАД. Инцидент произошел на 59 километре кольцевой автодороги.

До этого на 14 километре МКАД столкнулись два грузовика. Было перекрыто три полосы движения. Один человек пострадал.