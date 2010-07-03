Дело возбудили после нападения неизвестных на депутата

Фото: meschanka.mos.ru

На муниципального депутата напали в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По факту нанесения побоев муниципальному депутату Мещанского округа Александру Закускину 11 сентября возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои", – сообщили агентству.

Личности подозреваемых устанавливаются.

Вечером 10 сентября на пешеходном переходе на улице Гиляровского Закускин подвергся нападению.

Депутат переходил проезжую часть, и его не пропустил водитель BMW X5. Закускин постучал в заднее левое стекло машины, после чего из иномарки вышли трое мужчин кавказской наружности. Один из них ударил потерпевшего по ногам. Депутат упал на землю и порвал рукав пиджака. Нападавшие скрылись с места происшествия.

У Закускина диагностировали ушиб поясницы и локтя.

