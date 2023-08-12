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10:03

Происшествия

Вертолет со спасателями вылетел к месту ЧП в горах Кабардино-Балкарии

Фото: 123RF/usmanify

Спасатели МЧС РФ вылетели к месту обрушения горных пород в горах Кабардино-Балкарии, где ранее пострадала группа туристов. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"К местонахождению туристов вылетел вертолет со спасателями МЧС России на борту", – говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ, в пострадавшей от камнепада группе было семь человек. Эвакуацию пострадавших планируют осуществлять поэтапно.

О пострадавших из-за камнепада альпинистах в горах КБР стало известно утром 12 августа. Директор альпинистского лагеря "Безенги" Алий Анаев сообщил, что инцидент произошел, когда туристы остановились переночевать недалеко от подъема "Судейские ночевки". По предварительным данным, один человек скончался.

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