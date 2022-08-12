Движение на участке ТТК в районе 2-й улицы Машиностроения затруднено из-за ДТП

Фото: телеграм-канал Дептранс.Оперативно

Два автомобиля столкнулись на участке Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе 2-й улицы Машиностроения, дом 40А, строение 1. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

Уточняется, что движение в сторону Южнопортовой улицы затруднено на 1 километр.

Ранее два человека пострадали в результате ДТП в районе дома № 20 по улице Стромынке. По предварительной информации, грузовик Volvo из-за технической неисправности опрокинулся на бетонное ограждение моста.

В результате происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля. Их госпитализировали.