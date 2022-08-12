Компания Novartis напомнила о побочном эффекте Zolgensma после гибели детей

Фото: ТАСС/imago images/Andreas Haas

Швейцарская компания Novartis после гибели двух детей напомнила о побочном эффекте препарата Zolgensma. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"После двух недавних случаев смерти пациентов и по согласованию с органами здравоохранения мы обновим маркировку, чтобы указать, что сообщалось о смертельной острой печеночной недостаточности. Хотя это клинически важная информация о безопасности, она не является новым сигналом безопасности", – отмечается в сообщении.

В Novartis добавили, что данный препарат использовался для лечения около 2,3 тысячи пациентов по всему миру.

Ранее стало известно, что двое детей умерли в России после применения препарата Zolgensma, который используется для лечения СМА.

Спинальная мышечная атрофия относится к генетическим наследственным заболеваниям. До настоящего времени лечение таких больных заключалось в снятии симптомов и пожизненном приеме дорогостоящих препаратов. По статистике, 50% больных СМА детей не доживают до двух лет.

Позже сообщалось, что Росздравнадзор начал проверку обстоятельств смерти ребенка после лечения Zolgensma.