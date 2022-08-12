Компания Novartis напомнила о побочном эффекте Zolgensma после гибели детей

16:25
Фото: ТАСС/imago images/Andreas Haas
Швейцарская компания Novartis после гибели двух детей напомнила о побочном эффекте препарата Zolgensma. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
"После двух недавних случаев смерти пациентов и по согласованию с органами здравоохранения мы обновим маркировку, чтобы указать, что сообщалось о смертельной острой печеночной недостаточности. Хотя это клинически важная информация о безопасности, она не является новым сигналом безопасности", – отмечается в сообщении.
В Novartis добавили, что данный препарат использовался для лечения около 2,3 тысячи пациентов по всему миру.
Ранее стало известно, что двое детей умерли в России после применения препарата Zolgensma, который используется для лечения СМА.
Спинальная мышечная атрофия относится к генетическим наследственным заболеваниям. До настоящего времени лечение таких больных заключалось в снятии симптомов и пожизненном приеме дорогостоящих препаратов. По статистике, 50% больных СМА детей не доживают до двух лет.
Позже сообщалось, что Росздравнадзор начал проверку обстоятельств смерти ребенка после лечения Zolgensma.
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