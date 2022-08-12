Двое детей в России и Казахстане умерли в ходе лечения СМА препаратом Zolgensma

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Два ребенка в России и Казахстане умерли в ходе лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) при помощи препарата Zolgensma. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на швейцарскую фирму-производителя лекарства Novartis.

В заявлении сказано, что смерти зафиксированы из-за острой печеночной недостаточности, наступившей после пяти-шести недель введения препарата методом инфузии.

Ранее сообщалось, что в России поступил в оборот самый дорогой в мире препарат "Золгенсма", который используется для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

Стоимость одной дозы препарата превышает 2 миллиона долларов, его выпуском занимается швейцарская компания Novartis. Одного укола "Золгенсма" достаточно для лечения ребенка.

