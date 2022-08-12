Росздравнадзор проводит проверку обстоятельств смерти ребенка после лечения Zolgensma

Фото: depositphotos/stockasso

Росздравнадзор проводит комплексную оценку обстоятельств причин гибели в России ребенка после приема препарата Zolgensma, который используется для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Спинальная мышечная атрофия относится к генетическим наследственным заболеваниям. До настоящего времени лечение таких больных заключалось в снятии симптомов и пожизненном приеме дорогостоящих препаратов. По статистике, 50% больных СМА детей не доживают до двух лет.

Ранее глава благотворительного фонда "Семьи со СМА" Ольга Германенко сообщила, что двое детей умерли в России после применения препарата Zolgensma, который используется для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

По ее словам, нужно проверять, связана ли смерть детей с лечением препаратом.

До этого швейцарская фирма – производитель лекарства Novartis сообщила, что два ребенка в России и Казахстане умерли в ходе лечения спинальной мышечной атрофии при помощи препарата Zolgensma. В заявлении сказано, что смерти зафиксированы из-за острой печеночной недостаточности, наступившей после 5–6 недель введения препарата методом инфузии.

