В Минздраве ожидают выход отечественного препарата от СМА на рынок в 2025–2026 годах

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Российский аналог самого дорогого в мире лекарства для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) "Золгенсма" может появиться на рынке в 2025–2026 годах, заявил главный специалист по медицинской генетике Минздрава, директор Медико-генетического научного центра, академик РАН Сергей Куцев.

"Биокад" разработал аналог "Золгенсмы" и уже объявил, что начинает клинические испытания. В доклинике он показал себя хорошо. По моим расчетам, отечественный препарат для лечения СМА может появиться на рынке уже в 2025–2026 годах", – сообщил он в интервью газете "Известия".

Эксперт уточнил, что порядка 90% лекарственных препаратов для лечения редких заболеваний имеют иностранное происхождение, однако в их тотальном импортозамещении нет необходимости.

Ранее сообщалось, что в России поступил в оборот самый дорогой в мире препарат "Золгенсма", который используется для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

Стоимость одной дозы препарата превышает 2 миллиона долларов, его выпуском занимается швейцарская компания Novartis. Одного укола "Золгенсма" достаточно для лечения ребенка.

