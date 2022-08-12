Управляющего гостевого дома в Подмосковье, где погибли трое детей, задержали

12:47
Фото: СК РФ
Следователи задержали управляющего гостевого дома в деревне Малое Видное в Подмосковье, где при пожаре погибли трое детей. Об этом сообщила представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"), задержан управляющий гостевого дома, в котором произошло возгорание и погибли трое детей. Кроме этого, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности по части 3 статьи 238 УК РФ", – сообщила Врадий.
Как выяснило следствие, по документам дом оформлен как частный, однако функционировал как гостевой. В нем 12 комнат, которые сдавались постояльцам без заключения договоров, в том числе мигрантам.
"В этой связи следственными органами также организована проверка действий либо бездействия должностных лиц, осуществляющих миграционный контроль и профилактику правонарушений в этой сфере", – прокомментировала Врадий.
Пожар произошел днем 11 августа. В результате происшествия погибли две девочки 9 и 7 лет и их брат 5 лет. Сообщалось, что мать оставила детей без присмотра и заперла их на мансардном этаже дома.
Частный дом загорелся в деревне Малое Видное в Подмосковье
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