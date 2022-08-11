Два дела возбудили после гибели троих детей при пожаре в Подмосковье

Фото: телеграм-канал Следственного комитета РФ

Два уголовных дела возбудили после гибели троих детей при пожаре в частном доме в деревне Малое Видное Ленинского городского округа в Подмосковье, сообщает Следственный комитет РФ в телеграм-канале.

В результате пожара погибли две девочки 9 и 7 лет и их брат – 5 лет. По предварительным данным, мать оставила детей без присмотра и заперла их на мансардном этаже дома.

"Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а также уголовное дело возбуждено в отношении матери малолетних, оставившей своих детей в опасности", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом доме на улице Бутырский Вал в центре Москвы. Возгорание началось в одной из квартир дома 30. Сообщалось, что пожарные спасли девушку из соседней квартиры с помощью лестницы. Площадь пожара составила 35 квадратных метров.