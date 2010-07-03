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Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Изначально площадь пожара составляла тысячу квадратных метров. Возгорание произошло в складском помещении на улице Шахтеров.

Пожару присвоен третий номер сложности. В тушении огня принимают участие 35 человек и 11 единиц техники.

5 августа в Красноярском крае загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, а затем последовали взрывы. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, объявили эвакуацию. В районе вводили режим ЧС.

На ликвидацию возгорания ушло около суток, один человек погиб, пострадали 33. 9 августа произошел новый взрыв после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами.

